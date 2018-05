Luis Alberto: è lesione di 1° grado Out 15-20 giorni

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Stagione finita per Luis Alberto. Ad annunciarlo è stato il medico sociale della Lazio, dott. Fabio Rodia: «Ha riportato una lesione di primo grado a carico dell'adduttore della coscia sinistra - ha detto a Lazio Style Radio - e la prognosi è di 15-20 giorni. Vuole provare a giocare l'ultima gara con l'Inter, ma i dati strumentali non sembrano favorevoli allo spagnolo anche se continueremo a monitorarlo».Recuperato Radu, che domenica a Crotone sarà regolarmente in campo, bisognerà ancora attendere per Parolo che punta l'Inter così come Immobile: «Hanno svolto degli esami di controllo e speriamo di poterli reintegrare in vista dell'ultima gara di campionato». Affaticato Lukaku, che comunque sarà della partita, sono tornati a disposizione sia De Vrij che Leiva, in questi giorni tenuti entrambi a riposo precauzionale. (E.Sar.)riproduzione riservata ®