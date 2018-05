Luis Alberto adesso è ottimista: «Decido domani, ma sto meglio»

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA Prosegue la marcia di avvicinamento della Lazio alla sfida contro l'Inter: occhi puntati sui tre infortunati Immobile, Parolo e Luis Alberto. Quest'ultimo, rientrato dalla Spagna dov'era andato per farsi curare la lesione di primo grado all'adduttore della coscia sinistra, ieri si è sottoposto ad un controllo in Paideia. «Le sensazioni sono buone, sto molto meglio» ha spiegato lo spagnolo sorridente: «Non sappiamo ancora per domenica. Vediamo domani e sabato mattina come sto». Difficile (ma non impossibile) il recupero record; chi potrebbe rientrare nei convocati è invece Parolo che si è allenato a parte assieme ad Immobile. L'attaccante viaggia spedito verso il rientro ed oggi dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni di squadra. Recuperato anche Marusic che ha superato i problemi alla schiena, Inzaghi spera di poter riabbracciare anche Lukaku che ieri è tornato ad allenarsi a parte ma con il pallone ed è dunque vicino al rientro.(E.Sar.)