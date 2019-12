Luigi Contu*

Quel bambino che esce per l'ultima volta dalla casa in cui ha vissuto con il suo tesoro, i libri. Li tiene in mano, dietro di lui agenti di pubblica sicurezza in tenuta antisommossa. La mano di Conte sulla spalla di Salvini, in quella torrida aula del Senato che ha vissuto la crisi più pazza della storia della seconda Repubblica. Lo sguardo arrabbiato di Greta. In uno scatto, in un secondo la cronaca esce dal quotidiano per entrare in un libro. È Photoansa19, il volume nel quale ogni anno pubblichiamo le immagini più significative scattate dai nostri reporter.

Notte e giorno sempre sul campo per non perdere l'attimo, l'occasione per testimoniare e raccontare i fatti che scandiscono l'attualità. Rivedere le immagini a distanza di mesi è diverso dal guardarle giorno dopo giorno, frettolosamente sulla pagina di un giornale o sul nostro cellulare. Raccolte insieme, danno ai fatti una luce diversa. Magari scatenano nuovi pensieri: che fa oggi quel bambino? Dove vive dopo lo sfratto? Ecco, se sfogliando il nostro libro ci soffermiamo qualche minuto in più del consueto a riflettere su una storia, su un fatto tragico piuttosto che su un gesto sportivo vuol dire che abbiamo fatto il nostro dovere: raccontare l'attualità e aiutare il lettore a capire, pensare, magari arrabbiandosi o sorridendo. Trecentosessanta scatti che ripercorrono un anno, con i ragazzi dei fridays for future, i milioni di cittadini europei al voto, le azzurre del calcio che primeggiano ai mondiali e l'ottava medaglia della intramontabile Federica Pellegrini. Storie, emozioni e personaggi che resteranno nella nostra memoria anche grazie a quelle immagini.

* Direttore dell'Ansa

Lunedì 9 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA