Luigi Cinque

MUSEO MACRO - ASILO

È suo il progetto Sogni e profezie sulla via dei quan- ti che narra di nuova scienza. Oggi Versi, fughe, spin di Luigi Cinque e Vincenzo Ostuni. Poeti in scena: Maria Grazia Calandrone, Bruno Galluccio, Gabriele Frasca, Vincenzo Ostuni e Minimal Quartet (Luigi Cinque, Riccardo Fassi, Mario Rivera, Stefano Saletti). Letture di Consuelo Ciatti.

Via Nizza 138, oggi alle 17,30, ingresso gratuito, prossimi app.ti il 21/05

e il 30/05, info www.

eurekaroma.it

De Simone tribute

CIRCOLO MONK

La 15.a edizione #Mojo Fest, rassegna dedicata ai suoni african american di Roma si apre con il concerto tributo a Mariano De Simone, musicista e divulgatore culturale, recentemente scomparso: Country, blues e Irish music è il tema che porterà sul palco oltre 50 artisti per 20 concerti.

Via G. Mirri 35, oggi alle 21

