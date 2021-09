«Lui vuole uccidere mia madre fermate papà...». La voce allarmata e concitata di una ragazza, a cui il centralinista della questura aveva appena risposto, stava segnalando l'ennesima lite in famiglia tra il padre e la madre. Ma stavolta si capiva che la lite si sarebbe trasformata in un omicidio. Per fortuna, il peggio è stato scongiurato grazie ai due figli della coppia in lite furibonda, che hanno trattenuto l'uomo fino all'arrivo degli agenti. La ragazza-coraggio, quella che aveva chiamato la polizia, è stata ritrovata sul pianerottolo di casa insieme alla madre, che aveva la testa insanguinata.

Una volta divisi i due coniugi, i poliziotti hanno ricostruito l'accaduto grazie al racconto di madre e figli: la lite tra i genitori era scaturita per futili motivi ma il padre aveva perso le staffe arrivando a minacciare di morte la moglie e a colpirla alla testa con una bottiglia di vetro. La vittima, trasportata in codice giallo al pronto soccorso, è stata medicata mentre l'uomo, un bengalese di 56 anni, è stato arrestato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:01

