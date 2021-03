«Lucio se n'è andato da 9 anni e siamo ancora qui a raccontarlo con un progetto nuovo», dice Paolo Maiorino della Sony. Lucio è Lucio Dalla e il progetto nuovo è la riproposta di Geniale?, l'album (una cui prima edizione uscì nel 1991) sulla preistoria della carriera del cantautore bolognese. Si esibiva con gli Idoli, tra Il '66 e il '71. «Eravamo un gruppo d'accompagnamento racconta Giorgio Lecardi che ne era il batterista forse dimenticato in fretta». Fu proprio Lecardi a recuperare per caso i nastri di alcune avventurose registrazioni di oltre mezzo secolo fa. Le fece ascoltare a Dalla e nel '91 vide la luce Geniale?. Che oggi ritorna (Pressing Line/Sony) arricchito di chicche imperdibili non solo per gli estimatori, rimasterizzate da Maurizio Biancani negli studi della Fonopress a Bologna. Ci sono dentro l'estro, la fantasia, la musicalità di Dalla. (T. Riz.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Marzo 2021, 05:01

