Luciano Melchionna

PARCO MILVIO

Il nuovo parco urbano ospita un'edizione speciale di uno degli spettacoli più amati e applauditi degli ultimi anni: Germogli di Dignità Autonome di Prostituzione, un evento unico ideato da Luciano Melchionna, costruito ad hoc per il luogo e che vedrà coinvolti molti dei protagonisti delle ultime edizioni del format.

Via Capoprati, ingr.

da ponte Duca d'Aosta, oggi alle 20, 20 euro, www.parcomilvio.it

Guerra&Pace

FORTE SANGALLO - NETTUNO

La 17.a edizione del Film Fest: una vetrina dedicata al cinema di guerra e di

pace con proiezioni di lungometraggi, documentari in collaborazione con Cinecittà Luce e presentazioni di libri. Organizzato da ass. Seven, con la direzione artistica di Stefania Bianchi, il Film Fest

ha come tema, quest'anno, Biografie di guerra.

Fino a domenica, ingresso gratuito fino esaur. posti, guerraepacefilmfest

Giovedì 18 Luglio 2019, 05:01

