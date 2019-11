Lucia Ronchetti

MATTATOIO - TEATRO 2

La sua opera da camera Rivale diventa un'opera cinematografica onirica fondata sulla partitura musicale di cui è protagonista Hsiaopei Ku, diretta dal regista Giulio Boato. E che Romaeuropa Festival presenta in anteprima.

P.za O. Giustiniani 4, oggi alle 21, ingr. gratuito

Eros Pagni

Gaia Aprea

TEATRO ELISEO

Diretti da Luca De Fusco che adatta La Tempesta di Shakespeare in modo che tutto sia nella testa del mago, compresi Ariel e Calibano, che diventano una sorta di Jekyll e Hyde

Via Nazionale 183

da oggi all'1/12

Geppy Gleijeses

TEATRO QUIRINO

Una sfida in scena tra padre (Antonio Salieri) e figlio, Lorenzo Gleijeses (Wolfang Amadeus Mozart) per questo Amadeus di Peter Shaffer, tradotto da Masolino D'Amico per la regia di Andrei Konchalovsky.

Via delle Vergini 7,

da oggi all'1/12,

da 13 a 34 euro

Martedì 19 Novembre 2019, 05:01

