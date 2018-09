Lucia Poli: «Paolo rivive in una mostra»

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giancarlo LeoneDa domani al 4 novembre al Teatro Valle, che riapre per l'occasione, verrà allestita una mostra multimediale curata dal critico teatrale Rodolfo di Giammarco e dal compositore Andrea Farri, nipote di Poli intitolata Paolo Poli è, tutta dedicata all'eclettico attore fiorentino scomparso nel 2016. Ne parliamo con la sorella Lucia, anche lei attrice.Perché questa mostra su suo fratello?«Per ricordare in maniera diversa Paolo, perché è ancora presente in tante persone. Si è scelto il Valle perché è il teatro che Paolo amava di più. Sul palco e nel foyer 600 foto, bozzetti, costumi e 40 monitor con tanti video che racconteranno i suoi spettacoli».Suo fratello viene ricordato con ben 568 aggettivi. A lei quale piace di più?«Mi piacciono tutti, perché evidenziano le varie personalità di Paolo: acrobatico, ammaliante, pretesco, ascetico, funambolico, camaleontico, birbaccione, amabile, narcisista, zitellesco».Cosa ricorda più di Paolo?«Per me è stato il fratello grande che mi è stato vicino».Parliamo di lei, invece. Quali saranno i suoi impegni futuri?«Riprenderò per il terzo anno Sorelle Materassi, con l'adattamento di Ugo Chiti e la regia di Geppy Gleijese. Con me in scena Milena Vukotic e Marilù Prati. Saremo solo dal 4 al 9 dicembre al Teatro Quirino e poi in tournée».