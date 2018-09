Lucciole e Lanterne il teatro si fa in tre

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Federica PicciniLucciole e Lanterne spegne quindici candeline e si divide in tre. Il Festival nazionale teatro ragazzi, in una tre giorni organizzata dal Teatro Verde, si svolgerà quest'anno in tre diversi teatri cittadini, Teatro Villa Pamphilj, Teatro del Lido di Ostia e Teatro Tor Bella Monaca. In palcoscenico la migliore produzione teatrale per i più giovani. Non solo teatro comunque. Nel cartellone del Festival, laboratori, workshop, giochi e incontri con gli artisti. E sarà, come sempre, la Giuria dei bambini ad assegnare il Premio Rodari per il Teatro 2018, alla presenza della signora Rodari durante la giornata conclusiva che si terrà domenica al Teatro Villa Pamphilj. Oggi al Teatro Villa Pamphilj alle 18 Pulcinella e il castello, della compagnia degli Sbuffi di Castellammare di Stabia. Al Teatro del Lido alle 18 Allegro, presto a gambe levate!, Teatro dei Piedi, Laura Kibel di Roma. Domani al Teatro Villa Pamphilj alle 18 Evo in fabula, Teatro Itinerante, Comp. I Guardiani dell'Oca - Guardiagrele. E al Teatro Tor Bella Monaca Il Gatto con gli stivali, Comp. Teatro Verde. Domenica al Teatro Villa Pamphilj alle 17 Nello specchio di Biancaneve, Teatro Itinerante, Comp. I Teatrini Napoli e alle 18 Pirù e il cavaliere di mezzo tacco, Comp. Walter Broggini Albizate».