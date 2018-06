Lucarelli & C., vip in trincea

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Questa volta Alessandro Cecchi Paone non se n'è andato come al Costanzo Show nella puntata dell'Uno contro tutti con Fabrizio Corona ospite. Anzi, il giornalista-conduttore è risultato tra i più equilibrati nel parterre dedicato agli intervistatori (c'erano anche Francesca Barra e Nunzia De Girolamo).Chi invece ha acceso la miccia delle polemiche è stato Giampiero Mughini. Molto pesante (e anche un po' pittoresca) la lite tra il manager dei fotografi e l'opinionista. A scatenare la lite è stato un gesto con le mani di Mughini mentre Corona stava raccontando i momenti scioccanti e palpitanti del suo arresto. Da lì apriti cielo. Mughini si è sentito dire buffone e pagliaccio. Ha replicato definendo Corona un poveraccio da due soldi. A quel punto il re dei paparazzi ha fatto lo sbruffone: «Ti compro e ti metto in giardino a scrivere libri. Almeno forse ne vendi uno». L'opinionista non si è fatto attendere ed è volato un «Analfabeta!».Il conduttore Giletti ha dato il meglio di sé nel ruolo del pompiere ma le fiamme stavano divampando un po' ovunque.Altra miccia la battuta di Corona nei confronti di Selvaggia Lucarelli: «Ha un accanimento contro di me perché vuole il mio corpo e io non glielo do». La Lucarelli ha risposto con un tweet al vetriolo definendo Corona «un pluricondannato per un'infinità di reati celebrato in tv come una star». (M. Cas.)