Luca Uccello

Scommettere può costare caro, fino a tre anni squalifica. Un rischio che Zlatan Ibrahimovic probabilmente ha deciso di correre nel momento in cui ha puntato di essere socio della società di scommesse Bethard.

La notizia arriva dal quotidiano svedese Aftonbladet sempre molto vicino alle questioni che riguardano Ibra. Non è una novità che quelle delle scommesse sportive è un'attività vietata dalle federazioni internazionali ai calciatori nelle loro competizioni. Insomma, Non c'è pace per Ibra. Dopo il rosso di Parma, le foto e il video mandato in onda a Zona Bianca su Rete4 che hanno mostrato l'attaccante rossonero a pranzo al ristorante in piena zona rossa domenica a Milano. E adesso le scommesse con il rischio squalifica, ipotesi estrema, che potrebbe far chiudere anticipatamente la carriera a Zlatan, pronto a firmare con il Milan per un'altra stagione.

Il quotidiano svedese riporta infatti che l'attaccante avrebbe violato il codice etico Fifa e Uefa in quanto co-proprietario del marchio di scommesse sportive Bethard.com, con sede a Malta.

Nel mirino delle due massime istituzioni calcistiche ci sarebbero sia le gare di qualificazione mondiale a cui ha preso parte recentemente Zlatan, sia le gare di Europa League (preliminari compresi) giocati col Milan. Zlatan, nel caso fosse confermato l'illecito, rischia una multa dalla Fifa di circa centomila euro, ma si può arrivare fino all'eventuale sospensione da tutte le attività legate al calcio per un massimo di tre anni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Aprile 2021, 05:01

