Luca Uccello MILANO - Via Ringhio Gattuso, c'è Antonio Conte! Un'indiscrezione

Luca UccelloMILANO - Via Ringhio Gattuso, c'è Antonio Conte! Un'indiscrezione che se confermata (al momento non trova un riscontro concreto) avrebbe del clamoroso oltre che dell'inspiegabile perché Elliott fin dal primo giorno ha voluto dare fiducia a Rino, all'allenatore su cui ricostruire una squadra, un grande Diavolo.Una voce che disturba, preoccupa tifosi e non di un Milan che fin dal primo giorno di questa stagione si è stretta a lui (è il volto anche della campagna abbonamenti rossonera), alla sua forte identità rossonera, al carattere, alla voglia di non arrendersi alla prima difficoltà. Ma non basta. Perché Antonio Conte è lì, sullo sfondo. Non è più l'allenatore del Chelsea che lo ha cacciato senza una ragione (e preso Maurizio Sarri). Conoscendolo un po' non ci è rimasto bene, per nulla. E per questo sarebbe pronto per una nuova sfida, al Milan. Un club che lo ha inseguito a lungo prima che andasse in Nazionale e poi a Londra. Un tecnico che solo Berlusconi era riuscito quasi ad abbracciare. Un club che cambia bandiera, presidente e dirigenti.E forse anche il suo allenatore, quello che nell'ultimo girone di ritorno ha marciato in media in Champions League. Sarebbe clamoroso giusto ripeterlo. Anche perché rileggendo il primo e unico comunicato del fondo americano che da una settimana detiene la maggioranza del club, Gattuso sembrava intoccabile: «Elliott non è soltanto lieta di supportare il club durante questo momento di difficoltà, ma anche della sfida di raggiungere obiettivi ambiziosi in futuro attraverso il successo sul campo da parte del tecnico Gattuso e dei suoi giocatori». Un comunicato che non parlava del futuro dell'ad Fassone e e del ds Massimiliano Mirabelli lasciando intendere che per loro l'esperienza rossonera è giunta alla fine.Ma perché puntare su Conte e non dare fiducia ancora a Gattuso? Questione di immagine, di valorizzazione del club che con l'ex tecnico di Juve e Blues potrebbe essere anticipata. Un Milan con Conte, Morata e magari ancora Bonucci potrebbe vincere subito, tornare nell'Europa che conta e attirare le attenzioni internazionali di nuovi investitori.riproduzione riservata ®