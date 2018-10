Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Un jolly da non sprecare. Stasera a San Siro contro il Genoa, in caso di successo, nel recuper della rpima giornata, il Milan sarebbe quarto, a braccetto in classifica con la Lazio, in piena zona Champions League. Una nuova vittoria, dopo quella contro la Sampdoria allontanerebbe definitivamente il mal tempo su Milanello, sulla testa di Rino Gattuso.Tre punti che cambiano la vita al Milan, forse anche la stagione. Una di quelle che deve portare a raggiungere un obiettivo diverso da quello delle ultime due stagioni. Un traguardo che può proiettare, FairPlay finanziario permettendo, nuovi importanti investimenti: l'arrivo di top-player (si riparla di Thiago Silva e Fabregas). Ma prima di montarsi la testa c'è da superare la squadra di Ivan Juric che fin qui resta l'unica squadra a essere riuscita a fermare allo Stadium la Juventus, nonostante la presenza in campo (e la rete) di Cristiano Ronaldo. Ma stasera il Milan non si preoccupa più dei suoi avversari e nemmeno dell'equilibrio in campo. Non l'ha fatto con Giampaolo, non lo farà nemmeno oggi contro il Grifone (100 i precedenti a San Siro, 48 le vittorie del Diavolo).Avanti con il 4-4-2 con Cutrone e Higuain in prima linea, con Suso re degli assist (ha contribuito al 56% dei gol rossoneri) capace di essere anche decisivo quando serve sottoporta. Squadra che vince non si cambia se non per necessità.E così Abate potrebbe tornare dal primo minuto al posto di Calabria così come Tiemoué Bakayoko potrebbe scendere in campo da titolare se Franck Kessie non dovesse essere al 100%.Una sfida anche per la difesa rossonera che contro Piatek cercherà almeno per una volta di tenere la porta di Donnarumma inviolata. Turnover ridotto al minimo perché Gattuso non vuole perdere la grande occasione, vuole ottenere il massimo e come già dimostrato in Europa League le seconde linee non valgono ancora i titolari. Qualcosa potrebbe cambiare domenica a Udine, ma per pensare a quella gara c'è ancora tempo. Vero Rino?riproduzione riservata ®