Luca UccelloMILANO - Sta per tornare in Italia uno dei musical più famosi al mondo. Dodici anni consecutivi di rappresentazioni solo a Londra, 2700 performance e più di 8 milioni di spettatori entusiasti. Sono questi alcuni dei numeri di We will rock you, lo spettacolo che porta sul palco i più grandi successi dei Queen.Rispetto all'esordio nel 2009, questa sarà una nuovissima produzione, messa in scena da un nuovo cast e concepita per l'Italia da Claudio Trotta per Barley Arts. Molte le novità di questa edizione di We Will Rock You: dalla regia, affidata a Tim Luscombe alla scenografia di Colin Mayes, fino alle coreografie curate da Gail Richardson. La direzione artistica del musical è stata affidata a Valentina Ferrari, già confermata nel ruolo di Killer Queen.All'interno di questa rinnovata versione pur mantenendo la storia, i personaggi e le musiche che verranno eseguite dal vivo, il nuovo allestimento è attento a sottolineare l'aspetto politico, attuale e visionario alla base del musical. Al centro della storia Claudio Trotta, nelle vesti non solo di produttore, mette i due protagonisti, Galileo e Scaramouche, «due ragazzi bullizzati perché diversi dagli altri che sono costretti a ribellarsi alla società per poter essere sé stessi e per vivere una vita che li rappresenti davvero». Un messaggio, in particolare, tiene a sottolineare Valentina Ferrari: «Il senso più profondo di quest'opera è quello di dare gli strumenti a chi vi assiste per uscire da quella bolla di plastica che è diventato il mondo attuale. Vogliamo svegliare la coscienza di tutti, per far comunicare le proprie emozioni». We Will Rock You è il racconto visionario di questa speranza. Dopo le due esibizioni zero a Civitanova Marche il tour ripartirà da Trieste per concludersi il prossimo aprile a Gorizia attraversando tutti i principali teatri italiani. Il musical arriva quasi in concomitanza con la presentazione dell'atteso film Bohemian Rapsody sulla storia dei Queen. In Italia lo si vedrà dal 29 novembre.riproduzione riservata ®