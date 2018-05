Luca Uccello MILANO - Quanto vale oggi Gianluigi Donnarumma? Non più i 100

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Quanto vale oggi Gianluigi Donnarumma? Non più i 100 milioni ipotizzati da Raiola. Una cifra che l'ad del Milan Marco Fassone spera ancora di poter recuperare quest'estate dalla (possibile) cessione del numero 99 rossonero dopo che un anno fa decise, dopo un lungo braccio di ferro con il suo agente, di far firmare un ricchissimo contratto all'erede di Buffon.Un investimento che forse oggi il Milan non rifarebbe più guardando il rendimento attuale di Gigio, vista la finale di Coppa Italia persa malamente l'altra sera 4-0 all'Olimpico con la Juve, e con il Psg bloccato sul mercato dall'Uefa. Il portierone che solo un anno fa ha regalato ai rossoneri l'accesso all'Europa League e una Supercoppa italiana con parate incredibili, adesso rischia di essere il principale colpevole del fallimento rossonero in caso di mancato arrivo in Europa. Non c'è dubbio che la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus porta la sua firma. Un ko che costringe ora il Milan a fare gli straordinari, a dare il tutto per tutto per ancora 180' (Atalanta e Fiorentina) prima di alzare bandiera bianca e dichiarare fallimentare la stagione rossonera con 230 milioni di euro spesi sul mercato, la prima sotto la proprietà cinese, la prima in mano a Fassone e Mirabelli. Ma perché questo non avvenga del tutto l'amministratore delegato rossonero si è intrattenuto col portiere al rientro della squadra da Roma e lo ha rincuorato dopo i due errori commessi nella finale di Coppa Italia. Tra i due c'è stata una stretta di mano calorosa e sentita, seguita da una pacca sulla spalla e una breve chiacchierata, finita con uno scambio di sorrisi.Ma tutti i suoi compagni hanno cercato di tirarlo su di morale. Però come ha detto Gattuso non bisogna puntare il dito solo contro un giocatore e così fa Suso. «Stare in silenzio sarebbe forse la cosa più giusta ma non sarebbe rispettoso nei confronti di chi ci ha seguito a Roma, di chi tifa per noi, di chi lavora con noi, e di chi ha sofferto, esattamente come abbiamo sofferto e stiamo soffrendo noi. Non siamo stati bravi, non siamo stati all'altezza, il resto conta poco. Adesso per 180 minuti servirà essere Milan. Tutti insieme».