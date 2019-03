Luca Uccello

MILANO - Per il momento c'ha pensato la società. A Rino tocca solo oggi. La vicenda Frank Kessie è ancora aperta, non chiusa per l'allenatore che dopo due settimane di silenzio (causa impegni con le Nazionali) ha preferito evitare (volutamente) di invitare il centrocampista ivoriano nel proprio ufficio a Milanello per discutere quanto successo in panchina, al momento del cambio, nel derby perso con l'Inter. Una lite furibonda che la società ha voluto punire con una multa di 40 mila euro. Provvedimento comunicato allo stesso giocatore (arrivato a Milano nelle prime ore del mattino), alla presenza del suo agente, all'ora di pranzo di ieri da Leonardo e Maldini che hanno ricevuto dal giocatore delle nuove scuse. Sanzione che è toccata, anche se con cifre minori (pare 20 mila euro), Lucas Biglia ritenuto meno colpevole' del compagno per quanto accaduto a San Siro. Il giocatore poi ha raggiunto Milanello, dove c'erano ormai pochi compagni di squadra (l'allenamento era al mattino). Kessie ha svolto una seduta di lavoro personalizzato senza mai incrociare Gattuso, senza ritrovarsi faccia a faccia col suo allenatore. Tutto rinviato a oggi, a questa mattina in campo, quando probabilmente alla presenza di tutta la squadra, Ringhio ribadirà le regole del suo spogliatoio. Regole che Frank, con forte delusione per il suo allenatore, intenzionato a lasciarlo in panchina, almeno inizialmente, contro la Sampdoria. Una panchina giustificata dalla sola rifinitura svolta dal giocatore con il resto dei compagni. Di certo, in altri tempi, Kessie sarebbe comunque sceso in campo. Oggi è diverso, ora Gattuso vuole dare un segnale, la società anche. Per questo l'ipotesi cessione a fine campionato non è un'idea passata di moda, anzi, possibile anche per riuscire a finanziare il mercato estivo. A Genova lascerà il suo posto a favore proprio di Biglia che costringerà Bakayoko a spostarsi di qualche metro. Punto di domanda anche sull'altro nazionale Paquetà, anche lui reduce dagli impegni in nazionale.

