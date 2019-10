Luca Uccello

MILANO- Il Diavolo ricomincia da Stefano Pioli. L'obiettivo resta lo stesso: quello di arrivare tra le prime quattro. Chiuso malamente il capitolo Marco Giampaolo dopo appena 111 giorni di rossonero, con sette partite giocate e quattro sconfitte, il Milan prova a guardare avanti. Lo fa cambiando ancora allenatore. Una cattiva abitudine da qualche anno a questa parte in Casa Milan. Pioli, che oggi firmerà un biennale da 1,5 milioni a stagione, sarà il nono allenatore che siederà sulla panchina del Milan negli ultimi cinque anni e nove mesi. Avanti con Pioli, con un allenatore con maggiore esperienza rispetto al precedente, che ha convissuto con San Siro e le sue pressioni. Giampaolo non ne è stato capace. Ma era prevedibile. Carattere particolare, allenatore filosofo che ha sempre lavorato senza obiettivi, con fiducia a tempo. In questo Milan non è stato possibile. L'esonero gli è stato comunicato al telefono. Paolo Maldini è stato il primo a chiamarlo, poi gli altri per spiegargli le ragioni del fallimento (in serata è arrivata l'ufficialità da parte del club).

Lui ha accettato ogni spiegazione poi nel pomeriggio di ieri si è recato a Milanello con tutti i suoi collaboratori per svuotare gli armadietti negli spogliatoi e portar via le poche cose che aveva lasciato nel suo ufficio. Un addio senza lacrime e rimpianti. I numeri erano tutti contro di lui, la squadra anche. Numeri impietosi, compresa la media punti, la peggiore da Allegri a oggi: solo 1,29 punti a partita. Non c'è dubbio che Giampaolo sia stato il peggior allenatore nella storia del Milan che il prossimo 16 dicembre compierà 120 anni. Un momentaccio per il Diavolo che dopo aver accarezzata l'idea di poter affidare la panchina a Luciano Spalletti si deve accontentare di un altro ex Inter, di Stefano Pioli.

E intanto i tifosi del Diavolo non ci stanno, non sono d'accordo con la scelta di Casa Milan. Una scelta discussa sui social fin da subito dal popolo rossonero di tutto il Mondo con un hashtag che non lascia dubbi: #PioliOut.

