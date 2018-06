Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Fuori dall'Europa per una sola stagione. Niente multa, nessuna limitazione alla rosa, al mercato e al monte-ingaggi. Di questo se ne riparlerà il prossimo anno se il Milan si qualificherà ancora una volta a una coppa europea. Magari per la Champions League. Lo ha deciso l'Adjucatory Chamber di Nyon, che nel tardo pomeriggio di ieri ha emesso la sua sentenza sulla violazione del fair play finanziario del club rossonero per il triennio 2014-17. Un sospiro di sollievo da via Aldo Rossi: si temeva il peggio, due anni e una multa che avrebbe complicato ulteriormente la situazione. Ad accompagnare la sentenza mancano ancora le motivazioni che l'Uefa pubblicherà a tempo debito.Una decisione da interpretare e che in un primo momento ha tratto in inganno non solo i tifosi: «Il club non potrà partecipare alla prossima competizione Uefa per club a cui è qualificata nelle prossime due (2) stagioni (una competizione sola nella stagione 2018-19 o in quella 2019-20, in caso di qualificazione)».Una sentenza non politica, non contro la presidenza cinese ma una squalifica da attribuire esclusivamente al rosso di bilancio di 120 milioni accumulato nel triennio 14-17, sotto la gestione Fininvest. Il precedente amministratore delegato rossonero, Adriano Galliani si è detto «dispiaciuto da tifoso» senza voler commentare però la sentenza.Questo il comunicato della società rossonera dopo aver appreso dell'esclusione della squadra per un anno dalle competizioni europee: «Nel prendere atto di tale decisione, AC Milan comunica di aver richiesto al proprio pool legale di avviare la procedura di ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, confidando in una sollecita revisione del provvedimento». Intanto la Fiorentina ha anticipato le date del suo ritiro e si prepara a disputare i preliminari, mentre ai gironi diretti ci va l'Atalanta.riproduzione riservata ®