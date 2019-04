Luca Uccello

MILANO - È un momento difficile, uno di quelli che Gattuso pensava di aver superato. E invece no. La squadra l'ha tradito: sconfitta nel derby, sconfitta con la Sampdoria e deludentissimo pareggio con l'Udinese. E ora c'è la Juve. Ignazio Abate giura che è meglio così, che la sfida ai pluricampioni d'Italia «arriva nel momento giusto, dopo un periodo complicato». Giura anche che «faremo nostra la partita». Una promessa fatta anche a Gattuso tornato in discussione. Leonardo avrebbe già cominciato a cercare un nuovo allenatore. Si parla di Sarri. Si parla anche di Giampaolo che ha la stessa visione di gioco con un ingaggio nettamente inferiore (alla Sampdoria guadagna poco più di 1 milione). Ma qualcuno è convinto anche che l'ex tecnico della Roma, oggi al Marsiglia, possa tornare presto in Italia. Difficile invece la pista Donadoni. Solo l'accoppiata Coppa Italia più quarto posto potrebbe salvare Ringhio da un addio immeritato ma giustificato dal mancato raggiungimento degli obiettivi stagionali. E allora tutti al lavoro per cercare l'impresa, fin qui, mai riuscita allo Stadium. Il Diavolo non vince a Torino dal 5 marzo 2011. In panchina allora c'era Allegri e a regalare la vittoria fu proprio una rete di Rino. Altri tempi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA