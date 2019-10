Luca Uccello

MILANO - Ci siamo, quasi. La rivoluzione, l'ennesima in Casa Milan, è in corso. Marco Giampaolo è in uscita, Luciano Spalletti o meglio Stefano Pioli, in entrata. Il primo è chiuso nella sua casa di Gallarate in attesa di ricevere l'ennesimo esonero in carriera. Il secondo è rientrato nella sua casa di Milano per cambiarsi d'abito e presentarsi per una nuova sfida.

Ma fin qui l'Inter ha detto di no alla sua richiesta di buonuscita bloccando di fatto il suo arrivo al Milan. Spalletti non vuole rinunciare a un solo euro di quanto stabilito sul suo contratto che lo lega al club nerazzurro fino al 30 giugno 2021. La trattativa si è fermata non la voglia di cambiare allenatore.

La decisione ormai è stata presa. L'ha presa Zvonimir Boban appoggiato dai padroni americani delusi come il Ceo rossonero dall'inizio di campionato del Milan. Un inizio incerto che Maldini ha cercato di giustificare fino in fondo, fino ad arrendersi davanti all'evidenza di Genova. Adesso toccherà probabilmente a Stefano Pioli, altro ex Inter, provare a portare il Milan in alto, in Europa. Una missione riuscita da Spalletti un anno fa con l'Inter proprio ai danni del Milan di Gattuso, che è stato per qualche ora un candidato per la panchina come Ranieri e anche Rudi Garcia. Nomi caduti davanti alla disponibilità di Spalletti di accettare la sfida.

Ma come detto, ora tocca Pioli ascoltare l'offerta del Diavolo e decidere se accettare o no. Una giornata non semplice per il Milan è per il fondo Elliott che si era subito messo al lavoro con i cugini' per cercare di liberare in brevissimo tempo Lucianone. L'accordo per la risoluzione con ricca buonuscita sembrava in via di definizione fino a fermarsi. Spalletti è certamente più lontano (per ora), ma Boban spera ancora che tra Zhang Jr e l'ex tecnico nerazzurro possano trovare un punto d'incontro per potergli consegnare il progetto giovani del Milan di Gazidis. O lui o Pioli certamente non più Giampaolo.

Quello di Spalletti era un arrivo gradito a tutti, anche ai giocatori, informati dal capitano, della possibilità di essere allenati dall'ex tecnico anche dello Zenit. Curiosità: Radice, Castagner, accusato di tradimento da Farina, Trapattoni, Zaccheroni e Leonardo. Sono solo cinque gli allenatori che si sono seduti su entrambe le panchine. Lucianone o Stefano sarebbero i sesti. Entrambi hanno un conto in sospeso con l'Inter. Una decisione presa nel momento migliore, durante la sosta. Non solo il cambio tecnico per il Diavolo. Presto il giudizio di Elliott potrebbe allargarsi anche a Boban e Massara. Pure la dirigenza rossonera è avvisata.

Martedì 8 Ottobre 2019, 05:01

