Luca Uccello MILANO - C'è chi dice sia a New York, chi l'abbia visto a Londra

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - C'è chi dice sia a New York, chi l'abbia visto a Londra per colloqui con gli advisor che valutano le varie offerte pervenute fin qui. La verità è che a Yonghong Li rimangono meno di 24 ore prima di perdere il Milan.Dentro o fuori con la proprietà cinese che sta facendo una corsa contro il tempo per trovare i 32 milioni di euro anticipati a fine giugno da Elliott. Soldi che al momento Li non avrebbe ancora a disposizione tanto da aver provato a chiedere al fondo americano una proroga di 48 ore per spostare il termine ultimo entro il quale effettuare il versamento e riprendersi il club rossonero. Richiesta respinta da parte di Paul Singer che ha in mano due richieste di acquisto serie, diverse tra loro ma che darebbero una garanzie serie al club di via Aldo Rossi.Una corsa contro il tempo da parte di Yonghong Li che ora non ha più margine di trattativa con Rocco Commisso e nemmeno con la famiglia Riketts prima di tutti si era rivolto direttamente al fondo americano.Manca poco per capire cosa succederà perché da lunedì il fondo statunitense potrà avviare l'escussione del pegno, diventando di conseguente proprietario della Rossoneri Lux e del Milan per poi rimetterlo prontamente sul mercato al miglior offerente. Da lunedì Gennaro Gattuso (già presente a Milanello con il suo staff e Valerio Fiori nuovo preparatore dei portieri) spera di aver le idee più chiare su chi sarà il suo presidente e su che tipo di mercato il Milan potrà fare.Certa la cessione di Kalinic all'Atletico Madrid, meno l'arrivo di Simone Zaza a Milanello che come fa sapere il Valencia lunedì sarà regolarmente insieme ai compagni. «I giocatori hanno un valore di mercato e dovremo valutare le eventuali offerte ma anche l'impatto sulla qualità della squadra». Lontana anche l'ipotesi Berardi «perché - spiega l'ad del Sassuolo Carnevali - si è legato al discorso Locatelli. E poi vorremmo diventasse la bandiera del Sassuolo, ma se da parte sua c'è il desiderio di cambiare e ci sono le giuste valutazioni economiche lo faremo». Niente Boca Juniors per Guastavo Gomez: c'è la Lazio in agguato.riproduzione riservata ®