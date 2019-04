Luca Uccello

La sfida è aperta. Simona Ventura torna in Rai dopo otto anni e vuole vincere la sua scommessa con la sesta edizione di The Voice, otto puntate da martedì su Rai2.

Obiettivo «non creare una fabbrica di infelici, ma dare carriera anche lunga a questi ragazzi», spiega; grazie anche a un contratto con la Universal Music Italia. Sul palco non casi umani ma artisti con tanta voglia di sfondare.

Ventura è entusiasta, grazie anche al direttore Carlo Freccero: «Lui è stato un po' il mio coito interrotto», scherza. «Mi ha voluto in Rai e dopo pochi mesi è andato via. È stata una storia mai conclusa; così quando mi ha chiamato mi sono detta: è il momento giusto per rientrare. Mi è stata data tanta libertà». Ritorno da conduttrice in un talent show che non ha mai avuto grande fortuna se non con suor Cristina. Oggi «l'obiettivo è che il talent sia l'inizio per gli artisti e non l'arrivo». In aiuto i giudici: da Elettra Lamborghini, «una mia scommessa, una ragazza con molta umanità che difenderò con le unghie», dice Ventura. A Gué Pequeno: «Voglio portare il mio bagaglio umilmente e spero di sviluppare qui un talento». Da Morgan, rientrato anche lui in Rai «con la nostalgia di rivivere le prime due edizioni di X Factor» fino a Gigi D'Alessio che non si sente il sostituto di nessuno: «Noi quattro coach abbiamo già creato una famiglia, distanti apparentemente, ma in realtà uniti dalla musica». Radio ufficiale Rai Radio2 con Andrea Delogu e Stefano De Martino.

