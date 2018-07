Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloLa sesta edizione di Bake Off è pronta a partire. E con il ritorno di Benedetta Parodi in conduzione c'è la conferma del re del cioccolato, di Ernst Knam, che non è cambiato rispetto al passato: «Non ho perso un chilo e non sono nemmeno aumentato di peso. Sono sempre lo stesso giudice». Ma da un'edizione all'altra qualcosa è cambiato. «Si è alzata l'asticella, ci sono nuove prove legate alla tradizione di pasticceria».Sono cambiati anche gli ingredienti per vincere?«Restano sempre gli stessi: concentrazione ed energia positiva. Se non sei saldo mentalmente, non ce la fai. Cucinare un dolce in trasmissione è molto diverso rispetto a quando lo si fa da casa».Chi vince Back Off?«Sempre il migliore. Noi dobbiamo giudicare la bravura e la tecnica dei concorrenti: ci metto la mano sul fuoco».Ecco spiegato il successo di Bake Off...«È un programma per famiglie, piace a tutte le generazioni perché non è mai volgare e vince chi lo merita. Tanti bambini vengono a trovarmi nella mia pasticceria dopo avermi visto in tv».In famiglia è l'unico pasticciere?«Mio padre ha obbligato due miei fratelli a fare il suo mestiere io questo non voglio farlo. Penso che i giovani debbano seguire la loro strada se poi scelgono il mio mestiere gli darò una mano. Io ho fatto tutto da solo. Non puoi obbligare tuo figlio a fare il tuo lavoro».Come sta un tedesco in Italia?«Io volevo vivere in Giappone, sono innamorato di quel paese, poi sono venuto in Italia chiamato da Gualtiero Marchesi. Lui mi ha insegnato tanto: sapienza, non cucina. Purtroppo l'Italia non gli ha dato la gloria che meritava».