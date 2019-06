Luca Uccello

«La bicicletta è la mia coperta di Linus». E senza Vittorio Brumotti giura che non ci sa proprio stare. «Se mi fermo e devo stare con i piedi per terra, faccio altro. Io sono innamorato del mio lavoro e questa è la vita che mi sono scelto. Lo dico sempre: l'uomo che della propria passione farà una professione sarà condannato per sempre a essere felice». Comincia con questo spirito la nuova avventura del campione di bike trial e inviato di Striscia con il Fai, il Fondo per l'ambiente italiano. Vittorio Brumotti, accompagnato dalla sua inseparabile Annachiara Zoppas, sarà impegnato a raccontare paesaggi, borghi, sapori ma anche storie di grande umanità, in un lungo viaggio con 17 tappe, 1600 chilometri. Un itinerario da Nord a Sud che terminerà il 4 luglio a San Giovanni Rotondo (Foggia). «Quest'anno un nuovo mood mi accompagna, quello di vivere l'Italia in modo lento, a bordo di una bici vintage anni Trenta adattata ai giorni nostri», spiega Brumotti. «Farò più fatica ma mi farà godere anche di più». Un percorso improntato sulla valorizzazione delle tradizioni locali, sulla sostenibilità e sul rispetto dell'ambiente: la sua bici e il suo abbigliamento avranno un gusto romanticamente retro e il viaggio sarà a emissioni zero. Obiettivo? «Uno solo: far innamorare tutti quelli che mi seguiranno della nostra bella Italia». Brumotti invita tutti a seguirlo su Fb e ad accompagnarlo nelle varie tappe. Il programma su sito Fai, fondoambiente.it.

Mercoledì 19 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA