Luca Uccello

I comuni mortali il ristorante lo sognano solo. Il semidio Zlatan Ibrahimovic invece ci va: infischiandosene della zona rossa che era in vigore a Milano quando domenica all'ora di pranzo si è seduto a tavola in un noto ristorante nel cuore di Milano, Tano passami l'olio. Lo riporta, con tanto di foto in esclusiva, il sito Fanpage.

Zlatan si è fatto aprire il locale intorno alle 13,30 e si è seduto al tavolo. Tra i commensali c'era anche l'ex compagno di squadra Ignazio Abate: un pranzo da 300 euro a testa. Un comportamento che mette in imbarazzo il Milan, che non fa fare una bella figura a Zlatan e che divide i tifosi sui social. Tano Simonato, il proprietario del locale, raggiunto telefonicamente sempre da Fanpage, ha negato che Ibrahimovic abbia pranzato nel suo locale, parlando semplicemente di un incontro fra amici. «Ibra, Ignazio con un altro amico carissimo sono venuti a trovarmi, siamo stati lì un paio d'ore e poi se ne sono andati a casa. Non hanno pranzato, da amici abbiamo bevuto un bicchiere di vino». Una versione in via ufficiosa che arriverebbe anche dal Milan che parla di incontro di lavoro.

Resta il fatto che né Ibra né gli altri avrebbero dovuto essere lì, in un ristorante che sarebbe dovuto rimanere chiuso. Le foto pubblicate mostrano anche una maglia di Ibra sul tavolo con tanto di pennarello pronto per essere autografata dal campione svedese che solo qualche mese fa aveva preso parte come testimonial alla campagna di sensibilizzazione contro il Covid della Regione Lombardia. Una scelta fatta dal governatore presidente Attilio Fontana, grande tifoso del Milan. Dall'alto del Palazzo della Regione Zlatan sfidava il coronavirus: «Il virus mi ha sfidato e io ho vinto, ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus» diceva Ibra nello spot. Per poi aggiungere: «Usa la testa e rispetta le regole: distanziamento e mascherine». Frasi che sembrano essere state dimenticate in fretta da Ibra, pure ingaggiato dalla Rai per il Festival di Sanremo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA