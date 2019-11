Luca Uccello

DONNARUMMA 6

Deve arrendersi a Dybala ancora senza colpa.

CONTI 6

Spinge ma sa anche fermarsi. Finalmente Andrea Conti, quello conosciuto a Bergamo.

DUARTE 5

Graziato da Gonzalo Higuain più di una volta. Così non va bene.

ROMAGNOLI 5,5

Alla fine con Dybala crolla come il muro di Berlino.

THEO HERNANDEZ 6

Più contenuto ma sempre presente. Avanti come dietro.

PAQUETA' 6

Il migliore per intensità, corsa, sacrifico e per l'occasione da urlo che Szczesny gli toglie dall'incrocio. Che maledizione (40' st Rebic ng).

BENNACER 6

Lotta tra semplici geometrie in mezzo al campo e una presenza continua in difesa come in attacco.

KRUNIC 5

Non è Kessie e lo si scopre dopo un tempo quando gli manca il fiato per continuare a marciare al fronte. Non certo gli attributi (16' st Bonaventura 5: per il momento passeggia ancora per il campo).

SUSO 5

Non c'è finta che regge: fatica a liberarsi, a giocare vicino alla porta.

PIATEK 4,5

Per lui ormai ci vorrebbe una porta larga quindici metri e alta almeno quattro. Altrimenti non c'è speranza (21' st Leao 5: ancora una volta al buio).

CALHANOGLU 6

Davanti si vede poco. Meglio più dietro dove c'è da soffrire, dove bisogna chiudere, raddoppiare, fare anche legna per un freddo inverno...

PIOLI 6

Mette in difficoltà la Juventus, ci riesce con grande intelligenza tattica. La crescita, al di là dei risultati, continua ma ora servono anche i punti. Per svoltare serve anche un po' di fortuna, quello che il suo Milan continua a non avere.

Lunedì 11 Novembre 2019, 05:01

