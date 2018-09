Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloCristina Parodi ricomincia ancora dalla domenica, questa volta dal pre-serale con una nuova sfida, un programma che sento molto nelle mie corde, dal titolo La Prima Volta. Un racconto lungo 32 puntate «di persone comuni in uno studio dove tutto può succedere, tra sorprese, commozione, tensione e divertimento. Storie toccanti, imprese incredibili, piccole sfide, ospiti e grandi traguardi». Niente urla, niente trash, «non sarei mai capace a condurre un programma così». Tre storie a puntata con la consapevolezza di dover lottare contro i numeri. «Il telespettatore può scegliere, sicuramente sono due tipi di televisione molto diversa».Ma in suo aiuto potrebbe arrivare proprio Domenica In. «La domenica di Mara è stata molto bella, non l'ho vista tutta ma a pezzetti e mi è sembrata perfetta, lei in questo ruolo è molto giusta e quindi sono molto felice perché il fatto che vada bene lei è un buon auspicio per il mio programma che viene subito dopo e quindi speriamo di fare un grande tandem».Un'alleanza forzata senza nascondere che «la scorsa stagione è stata o complessa, complicata, particolarmente sofferta per me. Ma ho imparato molto». Una Domenica In non andata come ci si aspettava anche «se già a metà stagione ha avuto risultati di ascolto e opinione pubblica soddisfacenti». Ora si cambia genere, non giorno, si cambia orario (tutte le domeniche alle 17.35) non la sfida a Barbara D'Urso per un programma «adatto a una persona come me, curiosa di capire, che ama ascoltare e poi raccontare».