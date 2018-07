LUCA PELLEGRINI: «MI ISPIRO A MARCELO»

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «A Roma si parla sempre prima e io non voglio farlo. Abbiamo perso giocatori importanti, ma ne abbiamo presi altri forti e il mercato non è finito». Al quarto anno Dzeko ha capito bene come funzionano le cose a Roma. Il bosniaco ormai parla da leader soprattutto dopo il no al Chelsea: «Mi sento molto bene qua, anche per questo sono rimasto a gennaio e abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. Ho i figli e mia moglie e tutti stanno bene e così anche io sono contento. Anche se non abbiamo vinto nulla, in Champions abbiamo fatto una stagione incredibile. Ora con l'arrivo di Ronaldo anche il campionato sarà più bello. Speriamo di poter fare qualcosa di più quest'anno». Ovvero vincere. Alza il mirino pure Luca Pellegrini, vera rivelazione di questo ritiro: «Zero paura di scendere in campo dopo gli infortuni. Kolarov è un esempio, cerco di rubare ogni giorno qualcosa anche se mi ispiro a Marcelo. Mi ha impressionato Coric». (F. Bal.)