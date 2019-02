Luca Calboni

Violentata per anni dal padre, militare dell'esercito italiano. Questa la denuncia di una ragazzina di soli 15 anni di Anzio, paese alle porte di Roma: in manette è finito il padre, un uomo di 45 anni e originario dell'Agro Pontino, arrestato agli agenti della polizia locale mentre era in servizio.

Accusato di violenza sessuale verso la figlia minorenne l'uomo, al momento del fermo, ha abbassato lo sguardo e si è chiuso nel silenzio. Secondo quanto trapela dalle indagini, la quindicenne subiva violenze da parte paterna da diversi anni, sembrerebbe da quando la piccola aveva solamente 10 anni di età. Il padre orco approfittava dei momenti passati con la figlia per abusare di lei. Solo ora la ragazzina ha trovato il coraggio di denunciare alle autorità le morbose attenzione che suo padre, separato dalla moglie, le riservava. Il militare è stato portato nel carcere di Velletri, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha affidato a Facebook il suo messaggio sulla vicenda: «È sconvolgente. È talmente brutale la notizia, da non lasciare spazio alle parole. Non voglio dire altro, solo esprimere la mia vicinanza alla ragazza e stringerla in un grande abbraccio. Lo Stato Maggiore dell'esercito provvederà quanto prima a prendere le opportune misure nei confronti del soldato arrestato». «Un soggetto del genere - conclude il ministro Trenta - non è degno di indossare l'uniforme, né di essere chiamato uomo».

Dall'esercito intanto confermano il pugno durissimo, esprimendo «la totale intransigenza, tolleranza zero, nel contrastare tali inaccettabili condotte e la completa vicinanza alla ragazza nei cui confronti sono stati perpetrati gli abusi. Tali soggetti non sono degni di indossare l'uniforme».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA