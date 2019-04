Luca Calboni

Un vero Fight Club a Centocelle. Con tanto di pugni, calci, spranghe, cinghie, caschi e bastoni. Stavolta, al contrario del famoso film, non c'erano Brad Pitt e Edward Norton, ma almeno una cinquantina di giovani, probabilmente appartenenti a diverse fazioni di tifosi della Roma.

La violenza inattesa è esplosa a via della Primavera nei pressi del pub Highlander, poco prima della mezzanotte fra sabato e domenica. Lo scambio di insulti è poi continuato per qualche minuto, permettendo ad altre persone di aggiungersi alla mischia: secondo quanto riferito da alcune testimonianze, l'azzuffata è andata avanti almeno per una quarantina di minuti, ovvero fino a quando non sono giunte una decina di volanti della polizia. Che però non hanno trovato nessuno: i partecipanti alla scazzottata sono tutti riusciti a fuggire da via della Primavera, senza lasciare traccia, prima che le pantere della polizia giungessero in zona.

Ancora non chiari i motivi che hanno portato alla violenza, ma sembrerebbero coinvolti due schieramenti diversi di tifosi giallorossi: si sarebbero fronteggiati i Fedayn e gli ultras del Gruppo Roma. Nella violenza sarebbero esplose tensioni covate da diverso tempo in seno alla curva sud giallorossa, a cominciare dalla coreografia svelata anticipatamente prima del derby cittadino contro la Lazio.

A denunciare la zuffa il consigliere al V Municipio Antonio Pietrosanti, che ha documentato con un post su Facebook la colluttazione: «Maxi rissa ora a Centocelle. Viale della Primavera diventa un campo di battaglia. Volano sedie, bastoni, cinghie, danneggiate diverse autovetture parcheggiate davanti al Centro Commerciale Primavera. Panico tra i passanti. Al momento impegnati sul posto 40 agenti della Polizia di Stato», il bollettino di guerra che il consigliere del Partito Democratico ha documentato sul suo profilo social.

Fortunatamente il locale davanti al quale è scoppiata la baruffa è comunque rimasto illeso dalla violenta colluttazione, senza riportare alcun danno alle strutture, come confermato dagli stessi proprietari: «Il locale non è stato distrutto e i tavoli non sono stati rigirati - scrivono su Facebook dall'Highlander - lo staff e i clienti non sono stati coinvolti».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA