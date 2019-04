Luca Calboni

Un'idea alla Heisenberg, già utilizzata anche negli anni 70 dal Kgb. Ma stavolta non c'entra niente lo spionaggio sovietico, e la serie tv Breaking Bad è stata solamente di ispirazione per un gruppo di giovani neofascisti vicini a Casapound. Quattro ragazzi - di Bra nel Cuneese e di Torino - hanno cercato di avvelenare due loro coetanei usando la ricina, una potente tossina praticamente impossibile da individuare durante l'autopsia: i due rivali in amore, bersagli del loro piano, frequentavano le ex fidanzate di alcuni indagati e dovevano pagare questo sgarbo.

La vicenda è avvenuta lo scorso autunno e, proprio come volevano fare Jesse e Walter nella celebre serie tv, i giovani arrestati (hanno tutti fra i 20 e i 24 anni) volevano utilizzare la tossina per sbarazzarsi dei loro nemici: il 10 novembre alla libreria Asso di bastoni di Torino, un ritrovo abituale per i giovani neofascisti, i ragazzi avevano offerto un cocktail contenente il veleno ad uno dei due rivali in amore. Fortunatamente il ragazzo si è salvato, solamente perché la ricina non si è ben mischiata con la vodka che gli hanno servito: se l'è cavata solamente con qualche problema gastrico. Il 21 dicembre poi i carabinieri del Ros avevano trovato, in un garage di Bra, un vero e proprio laboratorio artigianale per la lavorazione dei semi di ricino, da cui i quattro sintetizzavano la ricina. Le forze dell'ordine hanno continuato le indagini, fino ad arrivare all'arresto dei quattro ragazzi, accusati di tentato omicidio aggravato e continuato.

Non solo ricina, perché i quattro neofascisti avevano preso ispirazione da un'altra serie televisiva, stavolta Csi - Crime Scene Investigation, per cercare di procurarsi tutti i pezzi per poter assemblare una pistola completamente funzionante, realizzata con a una stampante 3D, per sparare ai loro rivali. Ma il commando neofascista non è riuscito a farsi consegnare tutti i pezzi necessari per l'arma, e così hanno virato sui semi di ricino da cui estrarre il veleno.

