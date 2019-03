Luca Calboni

Un cadavere blindato, che non può essere visto nemmeno dai familiari. Il corpo è quello di Imane Fadil, una delle testimoni chiave del processo Ruby Ter a carico di Silvio Berlusconi, morta il 1° marzo scorso: il fondatore di Forza Italia è imputato nel processo Ruby Ter sulle sue cene eleganti ad Arcore. La giovane modella è morta all'inizio del mese all'ospedale Humanitas di Rozzano, ricoverata a causa di una grave insufficienza del suo midollo osseo.

Sono diversi i misteri che circondano la morte della 34enne di origini marocchine, tanto che sul fascicolo all'obitorio di Milano, dove è custodito il cadavere, c'è scritto a mano Non farla vedere a nessuno. Nemmeno ai parenti o ai suoi amici. Le spoglie della giovane sono ancora in attesa dell'autopsia, che dovrebbe avvenire a giorni. L'unica cosa certa è che Imane potrebbe essere stata uccisa, forse avvelenata. Per questo la procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio volontario.

A escludere in parte l'ipotesi dell'avvelenamento sono alcune analisi del sangue effettuate sul corpo: esito negativo sia per l'avvelenamento dai più comuni veleni, sia per la leptospirosi. La ragazza infatti aveva confessato di vivere in una cascina dove c'era anche qualche topo. Non è escluso invece l'avvelenamento da radiazioni, compatibile con il deficit subito dal midollo di Imane.

Rimane che la giovane modella si era costituita parte civile nel processo Ruby Ter sulle serate di Arcore, insieme a Ambra Battilana e Chiara Danese: le tre ragazze furono estromesse dal processo lo scorso gennaio, contro il parere della procura di Milano. Berlusconi ha dichiarato di non aver mai conosciuto Imane Fadil. Emilio Fede invece rivela: «La conoscevo, le volevo bene».

