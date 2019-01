Luca Calboni Un'attesa lunga oltre 10 anni. Eppure, finalmente, la zona sud di

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniUn'attesa lunga oltre 10 anni. Eppure, finalmente, la zona sud di Roma avrà la sua piscina pubblica: il polo natatorio di Valco San Paolo infatti sarà completato.L'opera sarebbe dovuta essere terminata per i mondiali di nuoto tenutisi nella Capitale. Dieci anni fa: quel campionato mondiale infatti si tenne nell'estate del 2009 - con la cerimonia inaugurale datata 17 luglio - e il polo natatorio rimase una delle tante opere incompiute della Città Eterna.La notizia della nuova serie di interventi, che segnano la definitiva rinascita del progetto del Valco San Paolo, è stata data ieri dallo stesso assessore allo sport di Roma Capitale, Daniele Frongia: «Abbiamo ottime notizie. Dopo l'interlocuzione tra Roma Capitale e Governo, la situazione si sta sbloccando. - ha confermato l'assessore allo sport, politiche giovanili e grandi eventi di Roma - Si è capito quanto manca per completare l'opera incompiuta e c'è la volontà di procedere in tempi rapidi».L'importanza della struttura nella zona di viale Marconi è ribadita dallo stesso assessore Frongia, intervistato dall'Ansa: «È un centro federale, una piscina molto importante, che in base al nuovo regolamento potrà essere utilizzata anche dai cittadini. Diventerà la piscina coperta numero uno a Roma».La struttura, che versa in stato di semi-abbandono, verrà quindi ripulita, completata e finalmente consegnata ai cittadini della Capitale: l'impianto natatorio infatti non aveva mai ricevuto le necessarie certificazioni per l'agibilità e i romani non avevano mai potuto utilizzare la struttura.L'opera rimase impantanata anche in un grande caso di sperpero di fondi pubblici: il costo dell'opera infatti lievitò fino alla cifra enorme di 12 milioni e 900mila euro. L'azienda incaricata della costruzione dell'opera fu la Opere Pubbliche Srl, impresa che faceva capo al costruttore Francesco de Vito Piscicelli. Proprio quello stesso uomo che era stato intercettato al telefono mentre rideva del terremoto dell'Aquila, immaginando la mole di affari che sarebbe scaturita dalla ricostruzione del capoluogo abruzzese. Dalle indagini della procura si scoprì un vero e proprio sistema per l'assegnazione delle gare di appalto.Stando alle parole dell'assessore Frongia però per il polo natatorio di Valco San Paolo potrebbe finalmente chiudersi il periodo di indagini e abbandono per aprirsi - finalmente, dopo 10 anni - il momento di usare la mega struttura.