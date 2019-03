Luca Calboni

Stadio delle Aquile, quattordici anni dopo. Il progetto di dotare la SS Lazio di un nuovo impianto potrebbe ripartire. E così il Campidoglio propone lo stadio Flaminio quale nuova casa della Lazio: ma la sindaca Virginia Raggi non esclude la possibilità che anche il club del Presidente Claudio Lotito, così come accaduto per la Roma, possa presentare un progetto per la costruzione di uno stadio di proprietà.

«Sono in attesa che il presidente Lotito mi formuli una proposta. - ha confermato la Sindaca a RadioSei - Io l'ho incrociato qualche volta, a qualche evento ufficiale e devo dire che ho provato a sponsorizzare una idea che tra l'altro dovrebbe far parte, credo, da sempre, dei tifosi laziali, intendo il Flaminio».

Una situazione che però è ferma da parecchio tempo: «In qualche incontro ufficiale ma in via molto informale, un po' per scherzare, gli ho detto presidente, questa proposta quando la formula? - conferma la Raggi - ma da quando mi sono insediata io non ho avuto alcuna proposta dal Lotito né sul Flaminio né su altre zone. La sede del Comune è nota».

In effetti, un progetto la Lazio lo ha presentato, nel 2005. In tarda serata poi una nota della Lazio ha chiuso ogni possibilità di veder giocare i biancocelesti al Flaminio: «nessuna offerta relativa all' utilizzazione dello stadio Flaminio - si legge nel comunicato del club - è mai pervenuta e mai potrebbe essere accolta, come già ripetutamente ribadito dal Presidente Lotito vista l'impossibilità, a causa di una serie di vincoli e di ragioni logistiche e di sicurezza insuperabili, di poter trasformare la struttura ideata da Nervi come un moderno e funzionale stadio per calcio».

