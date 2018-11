Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniSono ancora tantissime le vostre mail che tutti i giorni arrivano alla nostra casella rifiuti@leggo.it, e ci mostrano la drammatica situazione dell'immondizia Capitolina, che continua ad intasare molte strade di Roma: accanto alle segnalazioni negative, iniziano ad esserci però anche lettere con buone notizie, a testimonianza di situazioni risolte. «Buongiorno, volevo dirvi grazie per i rifiuti tolti in via Roberto Sanseverino» ci scrive Paolo, dal quartiere Prenestino. Per questo, come ci avete segnalato le emergenze, vi chiediamo anche di inviarci le foto delle situazioni risolte dall'Ama.Tuttavia le situazioni problematiche sono - purtroppo - ancora la maggioranza, e molto spesso è soprattutto la raccolta dell'indifferenziata e della carta ad essere in affanno: da Corso Francia (foto 8) è Bruno O. a mandarci la situazione attuale. Invasione di cartoni (ma non solo) a via Marco Valerio Corvo, in zona Cinecittà (immagine 2, di Federica O.), mentre al Tuscolano il quadro generale è impreziosito dai gabbiani (1). Altre testimonianze delle emergenze arrivano da via Casal dei Pazzi (Claudio S., foto 6) e da Monteverde, dove la situazione del Clivo Rutario (3) ci è inviata da Alessandra R. Dal quartiere Salario ci arrivano le foto di Francesco A. (via di Villa Chigi, immagine numero 7) e dall'Aurelio quella di Nicolas O. (scatto 5). Infine, nella foto 4 una parte del degrado al parcheggio di scambio di Laurentina, inviataci da Francesca D.riproduzione riservata ®