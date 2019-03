Luca Calboni

Sarebbe stato ingannato dalla moglie, che aveva promesso di smetterla con i suoi tradimenti. Anzi, l'uomo era deluso. Per questo, ha ottenuto un considerevole sconto di pena nonostante l'abbia uccisa con 16 coltellate. Protagonista della vicenda è l'ecuadoriano Javier Napoleon Pareja Gamboa il 52enne che a Genova, nell'aprile dello scorso anno, uccise sua moglie Jenny Angela Coello Reyes, di 46 anni.

LA RELAZIONE. La donna aveva all'epoca una relazione adultera. Quando il marito ha scoperto l'affaire extraconiugale della donna, Jenny promise di interrompere la sua relazione clandestina. Cosa che invece non aveva fatto: quando il marito 52enne era venuto a sapere di essere stato ingannato, ha preso un coltello e ha pugnalato più volte la moglie.

LA BEFFA. Per la famiglia di Jenny, oltre al danno, arriva anche la beffa: i familiari della donna infatti non potranno presentare appello. Semplicemente perché il Tribunale di Bologna ha accolto tutte le loro richieste: la mamma e il fratello di Jenny infatti dovranno ricevere trecentocinquantamila euro di risarcimento, come richiesto. Ma è una classica vittoria di Pirro: Javier Gamboa infatti risulta nullatenente, e quindi non in grado di onorare il risarcimento pecuniario.

LA SENTENZA. Nell'atto si legge come Jenny, «di fronte alla minaccia provoca e istiga il marito a colpirla accusandolo di non essere abbastanza uomo da farlo». Istigato a compiere il delitto dopo essere stato illuso dalla donna, Javier Napoleon Pareja Gamboa è stato condannato a 16 anni di carcere, quasi la metà rispetto ai 30 chiesti dal pubblico ministero. All'uomo sono state riconosciute le attenuanti generiche perché avrebbe agito «sotto la spinta di uno stato d'animo molto intenso, non pretestuoso, né umanamente del tutto incomprensibile».

DELITTO D'ONORE. Mentre per il ministro dell'Interno Matteo Salvini «non c'è delusione o gelosia che possa giustificare un omicidio» e «chi ammazza in questo modo deve marcire in galera», l'avvocato della famiglia di Jenny, Giuseppe Maria Gallo è critico verso la sentenza: «Questa era la cronaca di una morte annunciata, arrivata al culmine di un percorso di sofferenze inflitte dal marito per anni». Per il legale i giudici con questa sentenza avrebbero «riesumato il delitto d'onore anche se nessuno lo dice».

