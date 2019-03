Luca Calboni

Reddito di Cittadinanza al via. E soldi in arrivo prima del previsto: chi infatti presenterà le domande per il RdC fra il 6 e il 31 marzo avrà la risposta dall'Inps fra il 26 e il 30 aprile. E, se la domanda sarà accolta, i pagamenti inizieranno a maggio. La conferma arriva dalla conferenza dei Caf, i centri di assistenza fiscale, che hanno anche approvato l'ipotesi di intesa con l'Inps per dare assistenza sulle domande per il reddito di cittadinanza ed Isee a partire dal prossimo 6 marzo (domani).

Sulla misura-bandiera del Movimento 5 Stelle però si addensano i dubbi dei sindacati dei lavoratori. «Sul reddito di cittadinanza mi sembra che ci siano ancora tante cose da chiarire, da rendere davvero effettive», ha affermato il segretario generale della Cisl Annamaria Furlan. «Ritengo sia una buona cosa - afferma - che si dia un contributo così importante nella lotta contro la povertà, credo invece molto meno che attraverso il reddito di cittadinanza magicamente creiamo i posti di lavoro» che si creano, secondo la Furlan, «investendo sullo sviluppo». Per quanto riguarda i lavoratori stranieri, per i sindacati è inaccettabile «il vincolo di residenza a 10 anni».

