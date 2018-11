Luca Calboni Ponte Milvio è stato chiuso al transito: lo storico passaggio

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniPonte Milvio è stato chiuso al transito: lo storico passaggio pedonale, che collega il famoso piazzale della movida romana a viale Tiziano è stato interdetto alla circolazione. Ieri mattina infatti, intorno alle 10:30, alcuni operai dell'Ama hanno rinvenuto pezzi di stucco e altri calcinacci, che si sono staccati dalla torretta Valadier. Nessun ferito né contraccolpo sulla circolazione automobilistica e stradale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della polizia locale, che hanno transennato l'accesso dalla parte di piazzale di Ponte Milvio. In realtà con poco successo, visto che i romani hanno continuato a passare, scavalcando le reti arancioni.La storica torre è stata un'aggiunta realizzata nel 1805 da Giuseppe Valadier: fu Papa Pio VII a commissionare all'architetto neoclassico il restauro del famoso ponte, la cui prima costruzione viene datata intorno al primo secolo avanti Cristo.Sono tante le vicissitudini che hanno coinvolto la torretta, che è chiusa al pubblico dal 2012: il torrione infatti doveva subire dei lavori di manutenzione e sarebbe dovuto essere riaperto dopo pochi mesi, a marzo 2013. Nel mentre, una nuova lite fra Comune e Soprintendenza dei Beni Culturali, per colpa di ulteriori lavori di cui necessitava l'opera del Valadier: il costo sarebbe stato di circa ventimila euro, ma nessuno dei due enti ha messo a disposizione i fondi. E così il portoncino della torretta continua a rimanere chiuso. Situazione che peggiora nel 2015, quando la brusca fine del mandato da Sindaco di Ignazio Marino e della caduta di Daniele Torquati come guida del XV Municipio hanno fatto registrare un'altra battuta di arresto all'utilizzo del monumento del Valadier.Intanto la pagina internet dedicata del Comune indica il bene ad «ingresso libero e gratuito», seppur la stessa pagina riporti la dicitura «in allestimento». E così la Città si trova privata della possibilità di usufruire di uno degli spazi più suggestivi a sua disposizione, da troppo tempo tolto ai romani.