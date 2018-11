Luca Calboni Per la serie «Non riesco a entrare dalla porta, provo ad entrare

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniPer la serie «Non riesco a entrare dalla porta, provo ad entrare dalla finestra», o - come in questo caso - dal finestrino. Come è successo su un bus dell'Atac, dove alcuni ragazzi hanno approfittato di uno dei finestrini a soffietto, posto poco sopra il serbatoio del gasolio dell'autobus per entrare sul mezzo stracolmo. Protagonisti della spericolata salita (perché di entrata non si può propriamente parlare) a bordo di un autobus della Capitale un gruppo di studenti, davanti ad una delle scuole della città: non riuscendo a farsi spazio sul mezzo pubblico, stracolmo, un paio di giovani decidono per un'entrata acrobatica a dir poco fuori dal comune.La vicenda, che ricorda il tentativo estremo del ragioniere Ugo Fantozzi di prendere «l'autobus al volo» è stata diffusa sui social grazie ad un video, caricato sull'account Instagram di «Welcome to Favelas», gruppo che sin dalla sua nascita documenta situazioni davvero al limite fra comicità e degrado urbano: nel video si vedono almeno un paio di ragazzi che sfruttano il bocchettone del serbatoio del gasolio del mezzo per arrampicarsi fino ai finestrini scorrevoli ed entrare nel mezzo. La vicenda è avvenuta nei pressi dell'Eur, in zona Vigna Murata, e la linea dovrebbe essere la numero 765 dell'Atac, che collega la fermata Laurentina della linea B della metropolitana a via dell'Arco di Travertino. L'area di via di Vigna Murata è piena di licei e istituti tecnici, ed è presumibile che la vicenda sia avvenuta all'uscita di uno di questi istituti.L'azienda del trasporto pubblico capitolino fa sapere, da parte sua, che si tratta di un comportamento scorretto, e che invitano i cittadini ad utilizzare autobus, tram e metropolitane secondo quanto prevedono le norme.Di certo la situazione del trasporto pubblico, in una capitale mondiale come Roma non dovrebbe permettere situazioni del genere: nel video social addirittura si vedono alcuni ragazzi che scagliano violente spallate alle persone già strette a bordo del bus, pur di riuscire a procurarsi uno spazio sul mezzo stracolmo. Speriamo che arrivino presto i tanti, nuovi autobus promessi dalla giunta Raggi.riproduzione riservata ®