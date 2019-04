Luca Calboni

Oscar alla romanità per Carlo Verdone. L'attore e regista romano è stato premiato ieri al Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, lo stesso luogo «dove ho fatto il mio pranzo di nozze» ha ricordato, ritirando il premio dell'associazione culturale Romeo Collalti. Verdone ha colto l'occasione per parlare della situazione di Roma, «una volta grande città e ora solo una città grande». Per Verdone la Capitale è in «un periodo delicato», ed è arrivato a definirla «un corpo pieno di metastasi, difficile da curare».

Il siero miracoloso per la città passa attraverso l'educazione civica: «Le cose da fare sono tante - ha continuato Verdone - ma soprattutto va mantenuta viva la nostra memoria storica e cinematografica». Un aspetto cui le generazioni moderne «sono refrattarie». Del murale di Furio alla Pineta Sacchetti è «rimasto molto contento, soprattutto perché accanto c'è il viso di Alberto (Sordi, ndr)». Sui progetti futuri, massimo riserbo: «Posso dire solo che sono al lavoro su un film corale sull'amicizia che dirigerò presto. Poi ci dovrebbe essere un altro film e, infine, una serie tv romanzata sulla mia vita dal titolo Vita da Carlo».

