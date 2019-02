Luca Calboni

Omertosa. Questo il termine utilizzato da Paolo Foietta, Commissario di governo uscente sulla Tav per descrivere l'analisi costi benefici presentata al governo dagli esperti del ministero dei Trasporti. «L'analisi costi-benefici del governo è un documento omertoso perché dà numeri ma non spiega il metodo attraverso il quale si è arrivati a quella cifra», le parole del Commissario, al suo ultimo giorno in carica. Secondo Foietta poi, il documento è «strano», e al suo interno «i numeri non tornano»; nelle pagine della relazione poi sono presenti «errori macroscopici» sui dati concernenti la tratta ferroviaria ad alta velocità che dovrebbe collegare le città di Torino e Lione. Inoltre la relazione del Mit «è un'analisi costi-benefici che va da Torino a Saint-Jean-de-Maurienne e quindi è costruita su numeri e sui costi di investimento che riguardano esclusivamente la tratta nazionale e la sezione transfrontaliera», e non l'intera tratta fino a Lione.

Il Commissario di governo però lascia una porta aperta con l'attuale governo: «Ribadisco la mia piena disponibilità al confronto, anche dopo la fine del mio mandato», le parole di Foietta che ha voluto presentare un contro-dossier sulla fattibilità della linea ad alta velocità. Si tratta di un documento che vuole confermare «che in quell'analisi (del ministero) ci sono diverse cose che non funzionano sia sotto il profilo del metodo, sia sotto quello dei numeri».

Dei risultati dell'analisi costi-benefici non è convinto Matteo Salvini, che insiste nel sostenere la linea della Lega a favore dell'alta velocità mentre il M5S resta sul fronte opposto. Così il governo rinvia alle prossime settimane la scelta, che è innanzitutto «politica» come spiega il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli.

