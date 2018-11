Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniOggi apriamo questo triste ma consueto appuntamento con i rifiuti che riempiono le strade di Roma con le vostre segnalazioni positive, che dimostrano come le cose sono cambiate: come quella di Eva, che qualche giorno fa aveva segnalato la situazione di via Malladra, nel quartiere Cinecittà. «Hanno rimosso i rifiuti e svuotato i cassonetti - ci scrive alla mail rifiuti@leggo.it - ad eccezione di quelli della carta, per i quali non sono passati da almeno 3 settimane». Per questo, da oggi, insieme ai bollini rossi, ci saranno - per quanto possibile - anche i bollini verdi, dove le situazioni sono migliorate: vi chiediamo di inviarci quindi anche le foto delle zone ripulite dall'Ama.Insomma, le cose cambiano anche nella Capitale. O quasi, come segnalano le decine di mail che arrivano quotidianamente al nostro indirizzo. Segnalazioni che evidenziano anche come la colpa di questa situazione sia anche dei cittadini, che abbandonano i propri rifiuti dove capita, senza prestare attenzione, anche nel pieno centro della Città: a Borgo Angelico, nelle vicinanze di un rinomato ristorante nippo-brasiliano, una piccola area - recintata da prima dell'estate - è diventata deposito per immondizia e cumuli di foglie (5). Il tutto quando il comando della polizia municipale di via del Falco è letteralmente dietro l'angolo.A Circonvallazione Trionfale si abbandonano materassi ed elettrodomestici sui marciapiedi (4), mentre lo scatto di Giancarlo P. da via Dignano d'Istria (9) mostra come i pedoni siano obbligati ormai allo slalom fra i cumuli di spazzatura. Non va meglio in altri quartieri «signorili» della città, come il Salario: lo scatto di Franco P. da via Topino (immagine 2) ci mostra i cassonetti pieni e i cartoni abbandonati. O la zona nei pressi della fermata della metro A Cipro: Emiliano da via della Meloria ci manda il mare di cartoni abbandonati a loro stessi (1).Immaginate ora di aprire la vostra porta di casa e ritrovarvi il pattume sulla soglia di casa: Ilaria V. ha trovato questo ieri, a via Annia Regilla in zona Appia Nuova (10). Da Centocelle infine è Serena L. a segnalarci la situazione in via degli Aceri (6).Il tutto mentre però cresce il numero dei topi avvistati in città.riproduzione riservata ®