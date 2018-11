Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniNonostante alcune buone notizie di situazioni risolte e di altre, ripulite ma poi tornate in uno stato anche peggiore del precedente, a Roma l'emergenza rifiuti rimane piena e attuale. Su via Aurelia, la signora Danila P. ci manda la foto della sua invidiabile vista (immagine 1), come invidiabile è l'affaccio del Colosseo che ci ha mandato Giuliano (8). Pensate poi alle migliaia di turisti che percorrono via Ottaviano, nel quartiere Prati, per arrivare al Vaticano (7) e che si trovano cumuli di immondizia e tronchi spezzati: che immagine può dare la Capitale?«Da due anni si sta creando un cumulo di spazzatura», ci scrive Loriana da Casal Monastero (foto 2), mentre dalla Borgata Finocchio Maurizio segnala come «da 3 settimana non passa nessuno» (3). Certo, la situazione soffre anche dell'inciviltà dei concittadini, documentata da Valerio R. (4), che a Cinecittà preferiscono abbandonare i rifiuti ingombranti piuttosto che rivolgersi al servizio Ama. Anche nella parte est della Capitale la situazione è critica: lo scatto da via Principe Eugenio (5), che ci è inviata da Emanuele, che assicura «C'è anche di peggio nelle vie limitrofe». Di Angela invece lo scatto della bidonville di Largo Preneste (6): anche la raccolta degli abiti usati si è fermata, senza fissa dimora e rom ringraziano.riproduzione riservata ®