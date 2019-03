Luca Calboni

Non lavava bene i piatti. A stendere i panni, per carità, non era davvero capace. Era una vera e propria frana nei lavori domestici e, per queste sue incapacità, un uomo veniva messo in punizione dalla moglie, che era arrivata anche a rinchiuderlo nella soffitta della loro casa nel quartiere Monteverde, nel quadrante ovest della Capitale.

E lui aveva sopportato anni di soprusi, maltrattamenti e umiliazioni da parte della moglie in silenzio, senza parlare dei suoi problemi in casa con anima viva. Anzi, sopportava tutto senza aprire bocca, nel timore di perdere il figlio avuto dalla donna. E non aveva mai denunciato né la sua persecutrice, la moglie 48enne di origine peruviana, né le terribili punizioni cui veniva sottoposto. La sposa-aguzzina però non si limitava a rinchiudere il mansueto compagno in soffitta, al buio e per diverse ore: era arrivata anche a versare del detersivo o del disinfettante sul cibo che serviva all'uomo, costringendolo a digiunare. Oppure lo costringeva a correre per le scale di casa a una velocità tale da farlo cadere rovinosamente sui gradini. La peruviana lo aveva addirittura cacciato dal loro appartamento. Diverse volte. Il marito era stato ridotto in una condizione di assoggettamento fisico e psicologico.

Tutto è andato avanti per anni. Fino a ieri, quando alla donna è giunta un'ordinanza di applicazione dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento al marito. Sarebbe stato il cognato a denunciare alle autorità la situazione vessatoria in cui si trovava da diverso tempo il fratello: e così il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma ha disposto l'allontanamento della peruviana da casa.

La donna quindi non potrà più avvicinarsi al marito che ha torturato per anni né potrà più entrare in quella casa da cui, più volte, lo ha cacciato. Legge del contrappasso per l'aguzzina, l'inizio di una nuova vita per il marito. Di certo un monito per tutti gli uomini: attenzione alle mansioni di casa, imparate ad avere cura dei vostri appartamenti. E ricordate, bianchi e colorati non vanno insieme in lavatrice.

