Giovedì 15 Novembre 2018

Luca Calboni
Non c'era, e non ha somministrato lui la droga a Desirée: questa la versione di Marco Mancini, il 36enne romano accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo il gip Maria Paola Tomaselli non è stato lui a cedere la droga a Desirée Mariottini: per questo per lo spacciatore è caduta l'aggravante della cessione di droga a minori. Secondo il magistrato infatti l'uomo ha sì ceduto delle sostanze, fra cui degli psicofarmaci, ma non alla ragazza.Nell'interrogatorio che si è tenuto ieri nel carcere di Regina Coeli, Mancini ha inoltre negato di trovarsi nello stabile di via dei Lucani, nel quartiere romano di San Lorenzo, dove è morta la sedicenne originaria di Cisterna di Latina. Sempre nella giornata di ieri, ma nel carcere di Foggia, si è tenuto l'interrogatorio di Yusif Salia, il ghanese 32enne trovato nella baraccopoli di Borgo Mezzanome e che era fuggito da Roma dopo la morte di Desirée.Per i prossimi giorni è infine atteso il verdetto sull'istanza di scarcerazione richiesta da Mamadou Gara, senegalese di 26 anni: è accusato di omicidio volontario, cessione di sostanze stupefacenti e violenza sessuale di gruppo. Cade l'accusa di omicidio per Chima Alinno e Brian Minthe, accusati di abuso sessuale aggravato dalla minore età di Desirée.