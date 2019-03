Luca Calboni

Niente più dischi o cofanetti, da oggi ai videogame si gioca in streaming. L'ultima novità del panorama video-ludico si chiama PlayStation Now.

Il servizio è a disposizione di tutti i gamer e aprirà loro un nuovo tipo di esperienza, che arriverà a superare anche la fastidiosa barriera del retrogaming: fino ad oggi infatti era difficile, per gli amanti dei giochi più vecchi, utilizzarli agevolmente sulle piattaforme più recenti, con il risultato che serviva mantenere diverse consolle per poter giocare ai titoli più vetusti.

Dagli ultimissimi titoli ai più vecchi giochi per PS 3 e 2, con PlayStation Now saranno più di 600 quelli a disposizione degli utenti, che non dovranno pagare nessun costo per i giochi del fornito catalogo: già confermati infatti Lego Batman III: Beyond Gotham, Ratchet & Clank: All 4 One e Sonic Generations, oltre ai grandi successi come Mortal Kombat X, For Honor, WWE 2K18 e le esclusive Playstation come Bloodborne, The Last of Us e God of War III Remastered.

Per accedere a Now, Sony ha previsto il pagamento di un canone mensile (14,99 euro) o annuale (99,99 euro).

Il mondo di PlayStation Now non si rivolge solamente alle consolle più avanzate di casa Sony: per la prima volta infatti i giochi della PlayStation saranno accessibili e giocabili anche dai computer gamer. Now sarà infatti disponibile anche per tutti i Pc; la condizione necessaria per tutti, oltre alla sottoscrizione dell'abbonamento, sarà una connessione ad internet: basterà una velocità pari a 5 Mbps per poter accedere ai giochi, con una risoluzione di 720p. Non proprio l'altissima definizione, ma pur sempre uno standard più che dignitoso. Per chi volesse invece una esperienza di gioco in risoluzione nativa, alcuni titoli potranno essere scaricati direttamente sulla memoria del proprio sistema, per giocare senza connessione.

Sony quindi conferma le sue aperture verso l'accessibilità a suoi giochi esclusivi e alle sue piattaforme anche a chi aveva preferito altri sistemi e altri marchi per il videogames: Now infatti si inserisce nel solco del crossgaming (diverse consolle che giocano allo stesso gioco fra loro) già inaugurato con il titolo campione di incassi Fortnite. Nello scorso autunno infatti Sony aveva dato il via libera alla sperimentazione per permettere agli utenti di Microsoft XBox One, Mac, PC, Android, iOs e Nintendo Switch di giocare fra di loro. Un nuovo grande universo di giocatori che si uniscono alla stessa competizione virtuale, pur usando consolle diverse o, addirittura, i loro smartphone.

