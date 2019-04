Luca Calboni

Mancano poche ore alla partenza del secondo Gran Premio di Formula E di Roma. Sabato dalle 7:30 del mattino i bolidi elettrici inizieranno le prime sessioni di prove libere, mentre alle 10 avranno inizio le seconde e da mezzogiorno via alle qualifiche ufficiali. I semafori si accenderanno infine alle 16:00, con la gara che sarà trasmessa in chiaro da Italia 1 e sarà visibile anche su Eurosport. Per fare fronte al grande afflusso previsto nella giornata di domani, l'Ama ha confermato che metterà in campo 140 operatori e 60 mezzi, dislocando in tutta l'area circa 740 cassonetti (450 circa destinati alla raccolta differenziata multimateriale) a disposizione del pubblico.

Passione motoristica a parte, per i romani che devono muoversi nella zona sud di Roma e all'Eur sono ore drammatiche: diverse le chiusure al traffico dei veicoli privati che hanno messo in ginocchio la viabilità locale. La chiusura di via Cristoforo Colombo infatti si ripercuote su tutta l'area circostante, trasformando il costante traffico in enormi ingorghi. Fra via dell'Oceano Atlantico e via Laurentina infatti via Cristoforo Colombo è diventata parte del circuito cittadino dell'Eur, con tanto di nuovo asfalto predisposto per l'evento. «L'interesse primario - sottolinea l'assessore allo Sport del Comune di Roma Daniele Frongia - è quello di contenere i disagi della viabilità. Oggi (ieri, ndr) ci sono stati purtroppo due incidenti non banali nel quadrante che ha creato dei problemi, ma ciò prescinde dalla Formula E». Da Ostia al PalaEur, fino a viale delle Terme di Caracalla, per ore la viabilità si è mossa a passo d'uomo, con la via del Mare e l'Ostiense invase a tal punto che per lunghi minuti le macchine non si sono mosse, al suono di clacson, insulti e maledizioni degli automobilisti. Talmente tanto tempo a disposizione dei cittadini imbottigliati che sui social l'hashtag #FormulaE è stato riempito di improperi e rimbrotti. «Tutta Roma bloccata per la formula E.... ma vaff....» scrive, fra gli altri, Simona. E la giornata odierna si preannuncia ancora più difficile per Roma sud: i dipendenti di Roma Tpl infatti hanno annunciato che oggi incroceranno le braccia dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 fino a fine servizio. Regolare il servizio di Atac, Ferrovie e Cotral.

La situazione tornerà alla normalità intorno all'alba di lunedì 15 aprile, quando la Cristoforo Colombo verrà liberata dalle barriere del circuito e dai bolidi elettrici, per tornare percorribile al normale traffico.

