Luca Calboni Maltempo e abusivismo edilizio hanno distrutto due famiglie. Le

Luca CalboniMaltempo e abusivismo edilizio hanno distrutto due famiglie. Le abbondanti piogge hanno ucciso almeno 12 persone in Sicilia. Nove di queste, compresi due bambini di uno e tre anni, sono state travolte dalla furia dell'acqua e dal fango del fiume Milicia, in località Casteldaccia, in provincia di Palermo: erano in casa, si erano riuniti per passare insieme quello che sarebbe diventato il loro ultimo sabato sera. E la villetta dove i nove sono annegati, non sarebbe stata a norma, secondo quanto dichiarato dal sindaco del comune, Giovanni Di Giacinto: «La casa travolta dal fiume era abusiva - conferma il primo cittadino di Casteldaccia - e pendeva dal 2018 un ordine di demolizione del Comune, che è stato impugnato dai proprietari dell'immobile davanti al Tar».Luca Rughoo, sua figlia Manuela e la cugina Asia sono scampate alla tragedia: erano andati a comprare dei dolci, quando la villa è stata travolta dal fango. Miracolosamente è sopravvissuto anche Giuseppe Giordano, che si trovava all'interno della casa: la forza dell'acqua lo ha fatto arrivare sopra un albero, dove l'uomo è riuscito ad appendersi e a dare l'allarme con il cellulare. Giuseppe Giordano, che nel disastro ha perso i genitori, due fratelli, un nipote e i due figli di uno e 15 anni racconta in lacrime: «Mio figlio Federico ha tentato di salvare la sorellina. Ma sono morti tutti e due». I familiari delle vittime hanno chiesto funerali solenni per i loro cari.Il governo sta valutando se sospendere la riscossione delle tasse per le popolazioni colpite dal maltempo eccezionale di questi giorni, mentre da Trieste il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato le vittime del clima degli ultimi giorni: «Ai familiari delle vittime va tutta la vicinanza dell'Italia, a tutte le popolazioni delle zone colpite la solidarietà piena e completa».riproduzione riservata ®