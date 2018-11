Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniLe vostre segnalazioni funzionano. Tonino C., che ci aveva mandato un paio di giorni fa la bruttissima foto del divano abbandonato a via Famagosta, nel quartiere Prati, ci da la conferma: «Dopo la pubblicazione della foto, il divano è stato immediatamente rimosso dopo oltre un mese».Ma le tante mail che state mandando alla casella mail rifiuti@leggo.it ci presentano ancora un quadro da allarme rosso: da via Sommacampagna è la signora Cesarina M. a mandarci la foto (6) direttamente dagli ingressi degli studi della Titanus, celebre azienda cinematografica. Non va meglio dall'altra parte della città, nel quartiere residenziale di Monteverde, come dimostra la foto che ci ha spedito Giulio M. (4). Sono sempre più i romani che si arrotolano le maniche e si danno da fare per rimediare ai disservizi dell'Ama, come Mario M. a via Filottrano (immagine 9), nella zona est della Città: «Per passare sui marciapiedi - racconta nella sua mail - con i nostri rastrelli abbiamo pulito ed accantonato le foglie».Sono tanti anche gli abitanti di Roma che vi si sono dovuti trasferire e che, se potessero, se ne andrebbero: come Monica L.: «Sono nata e cresciuta a Torino. Mi sono trasferita nella capitale insieme a mia madre e ai miei 2 gatti 7 anni fa. Quando torno a casa mia - scrive - e mi chiedono come si vive nella capitale dico, onestamente, che è meglio non andarci a vivere». Anche in zona Gregorio VII (8) servirebbe una mano da parte dell'Ama, mentre a piazza di Porta Maggiore sono ancora tanti i rami degli alberi che non sono stati ancora rimossi dalla strada.Brutte notizie non sono solo dal cuore della città: anche negli altri quartieri la situazione è insostenibile, e c'è chi si sente «cittadino di serie B», non ricevendo i servizi minimi. Fabrizio B. da Cesano ci manda la testimonianza di come neanche la raccolta porta a porta funzioni. Analoga storia a Casal Bernocchi (2) e a Giardino di Corcolle (5). A via Collatina (10) Alice M. ci conferma che «tutte le strade del quartiere in cui ho la sfortuna di abitare sono in queste condizioni».riproduzione riservata ®